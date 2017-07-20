Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, "Türk milletinin hiçbir tehdit ve şantaj karşısında boyun eğmediğini en iyi Almanya bilir." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türkiye hakkındaki açıklamalarıyla ilgili, Tarih boyunca tüm kurulan Türk devletlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin hiçbir tehdit ve şantaj karşısında boyun eğmediğini en iyi Almanya bilir, Berlin bilir. Dolayısıyla bu tehditlerin de şantajların da Türkiye'de karşılık bulmayacağını bilmesi gerekiyor." dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bize bu yönde yapılan tehditleri de aynı devlet ciddiyetiyle değerlendirir ve bunun karşılığını da elbette veririz." diye konuştu.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar;



-Almanya bize karşı olan tüm terör örgütlerinin adeta yeniden faaliyete başladığı ana üs olmuştur. Terörle mücadeleden taviz vermeyiz. Almanya teröristlere kucak açıyor.



-Mevkidaşım Gabriel ile Mart'ta Berlin'de görüştüm. Türkiye'ye ekonomik tehditte bunulmanın yanlış olduğunu söylemişti. Türkiye'ye yönelik böyle tehditleri ciddi bir devlete yakıştıramıyoruz.



Bakan Gabriel'in yargıya müdahale niteliğindeki hırçın açıklamaları dostluğa sığmaz.



-Almanya'nın Türkiye'den böyle bir talepte bulunması asla kabul edilemez. Almanya Türkiye'nin hiçbir zaman tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğini biliyor..





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