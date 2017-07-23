Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda Mescid-i Aksa konusunu görüştü.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu'nun Mescid-i Aksa diplomasisi devam ediyor.



Bu kapsamda Mısırlı mevkidaşı Şükri ile telefon görüşmesi yapan Çavuşoğlu, görüşmede, Mescid-i Aksa ile ilgili gelişmeleri ele aldı.



Bakan Çavuşoğlu dün de Pakistanlı, Ürdünlü ve Özbek mevkidaşları ile aynı konuda görüşmeler yapmıştı.