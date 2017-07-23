Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda Mescid-i Aksa konusunu görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu'nun Mescid-i Aksa diplomasisi devam ediyor.
Bu kapsamda Mısırlı mevkidaşı Şükri ile telefon görüşmesi yapan Çavuşoğlu, görüşmede, Mescid-i Aksa ile ilgili gelişmeleri ele aldı.
Bakan Çavuşoğlu dün de Pakistanlı, Ürdünlü ve Özbek mevkidaşları ile aynı konuda görüşmeler yapmıştı.
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile telefonda Mescid-i Aksa konusunu görüştü.
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