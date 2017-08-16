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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Adil Öksüz açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa, Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Adil Öksüz açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalar yaptı. 

Almanya'ya verilen nota ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa, Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik" dedi

İDLİB'İ GÖRÜŞMEK İÇİN RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI GELİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı'nın Surite İdlib'deki durumu görüşmek için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #adil öksüz #Mevlüt Çavuşoğlu #Dışişleri Bakanı
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