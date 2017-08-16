Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa, Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalar yaptı.



Almanya'ya verilen nota ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa, Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik" dedi



İDLİB'İ GÖRÜŞMEK İÇİN RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI GELİYOR

İran Genelkurmay Başkanı'nın ardından bu kez Rusya Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye gelecek. Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. TRT'de gündeme dair açıklamalar yapan Çavuşoğlu, İdlip konusunda Rusya ve İran ile ortak hareket edildiğini belirtti. Telafer'in Türkmenlere geri verilmesi gerektiğini de kaydeden Çavuşoğlu, Barzani'nin referandum ısrarına tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı'nın İdlib'deki durumu görüşmek için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.



TRT'de katıldığı programda güncel konular hakkında konuşan Dışişleri Bakanı, İdlip konusunda Rusya ve İran ile işbirliği halinde olunduğunu söyledi.



Çavuşoğlu, terör örgütü PKK/YPG'ye askeri yardımlarını sürdüren ABD'yi de Rusya üzerinden eleştirdi.



Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde Telafer operasyonu da vardı. Bölgenin IŞİD'den temizlendikten sonra Türkmenlere bırakılması gerektiğini belirtti.



"Barzani'ye bugüne kadar en büyük desteği biz verdik" diyen Dışişleri Bakanı, referandumun Irak'ı iç savaşa sürükleyeceğini söyledi.





ulusal.com.tr