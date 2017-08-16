Ege Denizi'nde deprem oldu
Ege Denizi'nde deprem oldu
Başbakan'dan flaş deprem uyarısı: Risk altında
Başbakan'dan flaş deprem uyarısı: Risk altında
"Gümrük Birliği anlaşmasına güncelleme yok"
Çok sayıda gözaltı var
Çok sayıda gözaltı var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa, Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair açıklamalar yaptı. 

Almanya'ya verilen nota ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa, Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik" dedi

İDLİB'İ GÖRÜŞMEK İÇİN RUSYA GENELKURMAY BAŞKANI GELİYOR
İran Genelkurmay Başkanı'nın ardından bu kez Rusya Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye gelecek. Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. TRT'de gündeme dair açıklamalar yapan Çavuşoğlu, İdlip konusunda Rusya ve İran ile ortak hareket edildiğini belirtti. Telafer'in Türkmenlere geri verilmesi gerektiğini de kaydeden Çavuşoğlu, Barzani'nin referandum ısrarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Genelkurmay Başkanı'nın İdlib'deki durumu görüşmek için Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

TRT'de katıldığı programda güncel konular hakkında konuşan Dışişleri Bakanı, İdlip konusunda Rusya ve İran ile işbirliği halinde olunduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, terör örgütü PKK/YPG'ye askeri yardımlarını sürdüren ABD'yi de Rusya üzerinden eleştirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde Telafer operasyonu da vardı. Bölgenin IŞİD'den temizlendikten sonra Türkmenlere bırakılması gerektiğini belirtti.

"Barzani'ye bugüne kadar en büyük desteği biz verdik" diyen Dışişleri Bakanı, referandumun Irak'ı iç savaşa sürükleyeceğini söyledi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Dışişleri Bakanı #Mevlüt Çavuşoğlu #adil öksüz
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Kredi Kartı ile internette alışveriş yapanlar dikkat: Bugün son gün
Sonraki Haber
Mersin'de sahte temizlik malzemesi operasyonu yapıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.