Amerika Dışişleri Bakanı Tillerson "Katar'ın, Körfez ülkelerinin sunduğu 13 maddeden bazılarını yerine getirmesinin çok zor olacağını" açıkladı. "Türkiye'nin takviye asker yollanmasının gerilimi arttıracağını" öne süren İngiliz medyası ise "Türkiye'nin bu hamlesinin NATO'yu bir bölgesel kavganın içine sürükleyebileceğini" savundu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Katar'a açık destek gelirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapatılması istenilen Katar'daki Türk üssü ile ilgili konuştu.

0 0 0 0

Katar; Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 13 maddelik taleplerini incelemeye başladı. Açıklama ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan geldi.



Tillerson "Katar'ın talepleri dikkatli şekilde incelediğini, bazı maddeleri yerine getirmesinin çok zor olacağını" vurguladı.



"Verimli bir adım atmak için ülkelerin bir araya gelerek konuşması gerekiyor. Tansiyonu düşürmek, bu sürece yardımcı olacaktır." diyen ABD Dışişleri Bakanı, tarafların çözüm için diyalog içerisinde olması gerektiğini kaydetti.



Körfez ülkeleri ile yakın ilişki içinde olmaya devam edeceklerini kaydeden Tillerson, Kuveyt Emiri'nin ara buluculuğunu destekleyeceklerini de kaydetti.



Katar ile ilgili bir açıklamada, Katar'dan ilişkilerini kesmesinin istendiği İran'dan geldi.



Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar'a ablukanın 'kabul edilemez' olduğunu belirtti, "Katar'ın yanındayız" dedi.



Kriz dünya genelinde tartışılmaya devam ederken, İngiliz basını Türkiye'nin Katar'daki askeri üssüne dikkat çekti.



"Erdoğan, Suudiler'in Türk birliklerinin Katar'dan çekilmesi çağrısına gücendi" başlığını atan The Guardian gazetesi "Katar'ın talepleri reddettiğini söylediğini, Erdoğan'ın bu pozisyonu desteklemesinin de "Doha'nın tutumunu sağlamlaştırdığını" belirtti.



Times gazetesi ise "Körfez Krizi büyürken, Türkiye aceleyle asker yolluyor" başlıklı haberinde "Takviye asker yollanmasının gerilimi arttıracağını" öne sürdü. Gazete "Türkiye'nin Katar'a olan desteğinin NATO'yu bir bölgesel kavganın içine sürükleyebileceği" ifadelerine de yer verdi.



Arap ülkelerinin Katar'daki Türk üssü kapatılsın talebine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi.



Üssün kurulması kararının 2014'de alındığını hatırlatan Çavuşoğlu, diğer ülkelere bu karara saygı duymaları çağrısında bulundu.





ulusal.com.tr