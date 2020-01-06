Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Orada farklı ekiplerimiz olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil, ikili görüşmelerinin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şu anda muharip güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak. Bunlar bizim askerimizin içinden değil. Bu farklı ekiplerle o muharip güçler orada çalışacak." sözlerine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleri esasen açık. Libya ile imzaladığımız mutabakat zaptına baktığımız zaman, güncellenmiş bu anlaşmanın içerisinde tecrübe paylaşımı, eğitim, öğretim, bilgi paylaşımı, teknoloji paylaşımı, birçok iş birliği var, uzmanların yapacağı çalışmalar var." yanıtını verdi.

TBMM'nin Cumhurbaşkanlığı Kabinesine gerektiğinde Libya'ya asker gönderme yetkisi verdiğini ve tezkereyi onayladığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla bunun ne zaman ve nasıl olacağı, kapsamının ne olacağının kararını da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümet verecek. Önümüzdeki günlerde bunun detaylarını sizler de takip edeceksiniz." dedi.

"Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz"

Çavuşoğlu, "Libya'da paralı askerlerin faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Sudan ve Çad'dan da özellikle Sudan'a bakacak olursak, Cancavid milis grupları var buralarda ve BM raporlarına da yansıdı. Özellikle Darfur'daki katliamdan kötü üne sahip grupların varlığı gündeme geldi mi, görüşmenizde bir ortak tutum ortaya çıktı mı?" şeklindeki soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Biz Libya'da paralı askerlerin gelmesine karşıyız. Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz. Oysa bizim amacımız başından beri ateşkesi bir an önce tesis etmek ve siyasi sürecin tekrar canlanmasına katkıda bulunmak, süreci hızlandırmak. Tek çözüm yolu siyasi çözümdür Libya'da. Tıpkı Güney Sudan'da olduğu gibi şu anda yaşanan süreç var. Biz bunu destekliyoruz. Sudan ve Güney Sudan arasındaki diyaloğu da destekliyoruz."

Acuil'in ziyaretinin, Güney Sudan'dan Türkiye'ye dışişleri bakanı düzeyindeki ilk ziyaret olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, kendisinin de bu yılın sonuna doğru Güney Sudan'ı ziyaret etmeyi planladığını dile getirdi.



Türkiye'nin, kuraklık ve sel felaketinden etkilenen Güney Sudan halkını en çok destekleyen ülkelerden biri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ülkede meydana gelen son selde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Türkiye'nin Kızılay, AFAD ve TİKA gibi kurum ve kuruluşlarıyla ülkeye elinden gelen desteği verdiğini belirten Çavuşoğlu, bu desteğin devam edeceğinin altını çizdi.



Bu ziyaretin ilişkilere ivme kazandırmasını umduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Siyasi olarak ilişkilerimiz çok iyi. Ama değişik alanlarda yapmamız gereken çok çalışmalar var." diye konuştu.



Özellikle ikili ticaret hacminin artırılması için iki ülkenin çok ciddi potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Önemli olan bu zenginlikleri iyi değerlendirebilmektir. Bunun için de tecrübe paylaşımı dahil her türlü desteği Güney Sudan'a vereceğiz." dedi.

"Güney Sudan'ı desteklemeliyiz"

Güney Sudan'a içinden geçtiği barış sürecinde başarı dileyen Çavuşoğlu, "Bir geçiş hükümetiyle birlikte ülke istikrara kavuştuktan sonra tabii ki tüm bu zenginliklerin çok daha iyi şekilde değerlendirileceğini düşünüyoruz. Bugüne kadar firmalarımız çok önemli projeleri hayata geçirdi. Yeni yatırımlar ve projelerin üstlenmesi konusunda yine birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Güney Sudan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu işaret ederek, "Güney Sudan bağımsızlığını kazandıktan bu yana çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldı. Ama bu zor şartlarda kendi sorunlarını çözmeye çalışan Güney Sudan üzerindeki ambargoları da doğru bulmuyoruz. Tam tersine Güney Sudan'ı desteklemeliyiz." diye konuştu.



Güney Sudanlı öğrencilere Türkiye'nin burs vermeye devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu yıl 26 öğrenci Türkiye Burslarıyla ülkemizde okuyor. Bugüne kadar 140 öğrenci gelmiş. Bu sayıyı önümüzdeki süreçte artırırız." ifadelerini kullandı.



Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke arasında kültür, savunma sanayisi, ekonomik iş birliği alanlarında anlaşmaların imzalanması için çalışmaların yürütüldüğünü bildirerek, "Önümüzdeki süreçte bir taraftan ilişkilerimizi geliştirirken diğer taraftan Güney Sudan ve Afrika bölgesinin istikrarına, güvenliğine ve ekonomik kalkınmasına katkılarımız devam edecek." dedi.



Türkiye- Afrika Birliği Ortaklığı Zirvesi'nin üçüncüsünün İstanbul'da düzenleneceğini ve Güney Sudan'ı o zirvede görmekten memnuniyet duyacaklarının altını çizen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Güney Sudan Cumhurbaşkanının da Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ve resmi davetiyle ülkemizde görmekten mutluluk duyacağız. Karşılıklı iş birliğimiz bu şekilde hızlanarak devam edecek." diye konuştu.