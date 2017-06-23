Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un “Türkler Pontus Rum soykırımı yaptı” sözlerinin ardından Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın bakanlığa çağırılarak iddiaların şiddetle protesto edildiği ortaya çıktı. Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan geldi.

Atatürk’e “Pontus Rumlarına soykırım yaptı” iddiasıyla hareket eden Yunanistan bakanın sözlerinin şiddetle protesto edildiği ortaya çıktı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un sözlerinin ardından Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın bakanlığa çağırıldığını, iddiaların şiddetle protesto edildiğini bildirdi.Çavuşoğlu, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkur’un Savunma Bakanı Kammenos’un iddialarını gündeme getirdiğini anımsatan soru önergesini yanıtladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Şiddetle Protesto Edildi“Asılsız Pontus soykırımı iddiaları, siyasi saiklerle ortaya atıldığı 1970’li yıllardan bu yana Yunanlı siyasetçiler tarafından güncel tutularak, ülkemize karşı çarpık bir tarih anlatımı benimsetilmeye çalışılmaktadır. Son dönemde ise ülkemize yönelik provokatif eylemleriyle bilinen koalisyon ortağı aşırı sağcı ANEL partisinin lideri ve Savunma Bakanı Kammenos, Türk tarihine ve kimliğine karşı, gerçeklikten kopuk, saplantılı söylemlerin başını çekmektedir. Kammenos’un milletimizi ve cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü hedef alan açıklamaları başta olmak üzere üst düzey Yunan yetkililerin dile getirdiği mesnetsiz iddialar bakanlığımıza çağrılan Yunanistan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı nezdinde şiddetle protesto edilmiştir.”Yunan bakanın sözlerine Ankara’dan yanıt gelmemesi tepkilere neden olmuştu.