DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 8 Ağustos tarihli bir açıklamasında bazı asılsız iddiaların yer aldığı belirtilerek, "Kıbrıs Türkü'nün 1964 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan'ın ortak enosis emellerine ve etnik temizlik girişimlerine karşı verdiği cesur ve onurlu mücadeleye Anavatan ve Garantör Türkiye tarafından sağlanan desteğe ilişkin olarak sözkonusu Yunan açıklamasında yer alan, her türlü dayanaktan yoksun ve gerçek dışı iddiaları esefle kınıyoruz" denildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:



"Erenköy Direnişi'nin 53'üncü yıldönümü dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde anılmıştır. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından ise bu konuda talihsiz bir açıklama yapıldığı görülmektedir.



Kıbrıs Türkü'nün 1964 yılında Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan'ın ortak enosis emellerine ve etnik temizlik girişimlerine karşı verdiği bu cesur ve onurlu mücadeleye Anavatan ve Garantör Türkiye tarafından sağlanan desteğe ilişkin olarak sözkonusu Yunan açıklamasında yer alan, her türlü dayanaktan yoksun ve gerçek dışı iddiaları esefle kınıyoruz.



Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs Adası'ndan Türkleri etnik temizlik uygulayarak ihraç etmek amacıyla, uzun yıllar boyunca her türlü korku ve şiddet yöntemine başvurmuştur. Yapılan açıklama da, herhalde bundan dolayı duydukları suçluluk duygusundan kaynaklanmaktadır."