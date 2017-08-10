Dışişleri Bakanlığının merkez memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, 24 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yer alan "Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"ndeki bazı maddeler değiştirildi.



Yönetmeliğin, "görevde yükselme sınavı" tanımındaki "şube müdürü ve bununla aynı düzeydeki kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı ifade eder" cümlesinde geçen “yazılı sınavı” ibaresi “yazılı ve sözlü sınavı” şeklinde yenilendi.



Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar ise değiştirildi. Buna göre, uzman kadrosu için lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak, bakanlıkta şef, mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az 10 yıl hizmet süresi, şef kadrosu için ise lisans düzeyinde yükseköğrenim mezuniyeti, bakanlıkta mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinde toplam en az 5 yıl çalışmış olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmet süresi şartları aranacak.



Bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru kadroları için ise lisans düzeyinde yükseköğrenim mezuniyeti ve şoför, çocuk eğitimcisi ve matbaacı kadrosunda görev yapanlar için en az 5 yıllık toplam hizmet süresi, yardımcı hizmetler grubunda görev yapan teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi ve hizmetliler için en az 7 yıllık toplam hizmet istenecek.



Psikolog, biyolog, çocuk gelişimcisi, mimar, mühendis ve kütüphaneci kadroları için de ilgili yükseköğretim kurumlarının 4 yıllık bölümlerinden mezuniyet gerekecek.



Programcı kadrosu için kadronun görev alanıyla ilgili eğitim veren en az 2 yıllık yükseköğretim mezuniyeti veya 4 yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az 2 programlama dilini bildiğini belgelemek şartları aranacak.



Teknisyen kadrosu için de lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak şartı istenecek.