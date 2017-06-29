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Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs'tan asker çekileceği doğru değil
Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs'tan asker çekileceği doğru değil

Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs'tan asker çekileceği doğru değil

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda ülkemizin 4 aşamalı bir plan çerçevesinde Ada'dan asker çekeceğine dair haberler ve bu haberlerde yer alan yüzdelik oranlar doğru değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs'tan asker çekileceği doğru değil

Müftüoğlu, "İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda ülkemizin 4 aşamalı bir plan çerçevesinde Ada'dan asker çekeceğine dair haberler ve bu haberlerde yer alan yüzdelik oranlar doğru değildir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Kıbrıs Konferansı'nda Türk tarafının yapmış olduğu öneriye ilişkin iddialar hakkındaki soruyu cevapladı.

Müftüoğlu'nun cevabı şöyle:
"İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansı'nda ülkemizin 4 aşamalı bir plan çerçevesinde Ada'dan asker çekeceğine dair haberler ve bu haberlerde yer alan yüzdelik oranlar doğru değildir."


ulusal.com.tr

Etiketler; #Hüseyin Müftüoğlu
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