Alman vekillerin 8 Eylül'de yapacağı Konya Üssü ziyaretine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, ziyaretin NATO misyonu kapsamında yapılacağını söyledi.

Almanya ile yaşanan krizden sonra Türkiye'deki Alman askerleri ziyaret etmesine izin verilmeyen Alman vekiller, 8 Eylül'de Konya'daki üssü ziyaret edecek. Ziyarete ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.



Bakanlık Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlui Alman parlamenterlerin Konya Üssündeki askerlerini NATO çerçevesinde ziyaret edeceğini belirtti.



Açıklamada, NATO Genel Sekreteri'nin her iki Bakanla yaptığı danışmaların ziyaretin gerçekleştirilmesi için kolaylaştırıcı katkı sağladığı belirtildi.



Ziyarette üst düzeyli bir NATO yetkilisinin de olacağını ifade eden bakanlık, ziyaretin ayrıntılarına ve atılması gerekli müteakip adımlara ilişkin görüşmelerin NATO’da devam ettiğini kaydetti.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Alman Parlamenter Heyetinin Konya Üssü'ndeki NATO AWACS Misyonunda görevli Alman askerlerini ziyareti hakkındaki bir soruya şu yanıtı verdi:



"Alman parlamenterlerin Konya Üssündeki NATO AWACS Misyonunda görevli Alman askerlerini NATO çerçevesinde ziyaretiyle ilgili olarak, NATO Sözcü Vekilince ifade edildiği üzere, NATO Genel Sekreteri, her iki Bakanla yaptığı danışmalar ışığında, ziyaretin gerçekleştirilmesi için kolaylaştırıcı katkı sağlamaktadır. Ziyaretin, bir NATO misyonu olarak, üst düzeyli bir NATO yetkilisinin de katılımıyla, 8 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ziyaretin ayrıntılarına ve atılması gerekli müteakip adımlara ilişkin görüşmeler NATO'da devam etmektedir. Türkiye, tüm NATO harekatlarının ve misyonlarının başarıyla icrasına yönelik kapsamlı katkılarını sürdürmektedir. Alman parlamenterlerin bir NATO heyeti içinde Konya'daki AWACS Misyonunda görevli Alman askerleri ziyareti konusundaki yaklaşımımız da bu geri planda belirlenmiştir."



ulusal.com.tr