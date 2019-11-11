Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması
Ülkesinde genel seçimlerde birinci gelen ve devlet başkanlığına seçilen Evo Morales istifa etmek zorunda kaldı. Bu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz."
Ülkesinde genel seçimlerde birinci gelen ve devlet başkanlığına seçilen Evo Morales istifa etmek zorunda kaldı. Bolivya liderine karşı muhalefet orduyu darbe yapmaya çağırmıştı. Artan baskılar nedeniyle Morales istifa etmek zorunda kaldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamda "Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.
Ülkede gerginliğin azaltılmasını, normal yaşama dönülmesini ve demokrasinin Bolivya halkının tercihleri doğrultusunda işletilerek, yenilenecek seçimler suretiyle barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesini temenni ediyoruz." denildi.
ulusal.com.tr
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