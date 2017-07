Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Irak’ta yapılması hedeflenen referanduma ilişkin tutumlarında bir değişiklik olmadığını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım’ın, “belli şartların yerine getirilmesi halinde Türkiye’nin Kuzey Irak’ın bağımsızlığını kabul edeceğini söylediği iddiaları yalanlayan Sözcü Hüseyin Müftüoğlu, referanduma karşı olduklarını söyledi. Mesut Barzani’nin hamlesine Amerika’dan da tepki var.

Dışişleri Bakanlığı Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin referandum kararına ilişkin tutumlarında değişiklik olmadığını açıkladı. Açıklamayı Bakanlığın Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu yaptı.Kuzey Irak yönetiminin 25 Eylül’de yapmayı planladığı referandumla ilgili Ankara’dan bir açıklama daha geldi.Dışişleri Bakanlığı Başbakan Binali Yıldırım’ın, bazı haber sitelerinde çıkan "belli şartların yerine getirilmesi halinde Türkiye'nin Kuzey Irak’ın bağımsızlığını kabul edeceği” iddialarına yanıt verdi.Müftüoğlu yaptığı yazılı açıklamada, iddiaların tamamen asılsız ve mesnetsiz olduğunu söyledi. Müftüoğlu, “Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasının dış politikamızın vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğu” belirtti.Müftüoğlu, “IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenleme kararına karşı olduğumuz her platformda ve her seviyede tereddüte mahal bırakmayacak şekilde dile getirilmiştir” ifadesine yer verdi.Referanduma ilişkin bir açıklama da ABD’den geldi. Washington’un Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Her türlü bağımsızlık referandumu, Irak için öncelikli olan IŞİD'le mücadele ve ülkenin tüm Iraklılar için istikrarlı hale getirilmesi hedeflerinden dikkatlerin dağılmasına neden olur. Bundan kaygılıyız" ifadelerini kullandı.