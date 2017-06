Venezuela'da polis helikopterini ele geçiren eski bir polis memuru, yüksek mahkeme binasına saldırdı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı şiddetle kınandı.

Venezuela'da Amerika ve Avrupa Birliği'nin desteklediği muhaliflerin eylemleri sürüyor.



Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun "terör saldırısı" olarak adlandırdığı son olayda bir helikopter, başkent Caracas'taki Yüksek Mahkeme binasını bombalamaya çalıştı.



Eski bir polis memuru ve beraberindekilerin ele geçirdiği helikopterden, Yüksek Mahkeme binasına çok sayıda el bombası atıldı.



TÜRKİYE'DEN KINAMA



Dışişleri Bakanlığı tarafından helikopter saldırısı hakkında açıklama yapıldı.



Yapılan açıklamada saldırı şiddetle kınanırken saldırıda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğu aktarıldı.



Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde:



Venezuela’nın başkenti Karakas'ta Anayasa Mahkemesi ile İçişleri, Adalet ve Barış Bakanlığı binalarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.



Ülkenin önemli kuruluşlarını hedef alan sözkonusu saldırıda can kaybı yaşanmaması sevindiricidir.



Venezuela’da yaşanmakta olan siyasi gerginliğin bir an evvel giderilmesini diliyoruz.



