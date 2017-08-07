Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarından Kenya'da yapılacak seçim öncesi sokağa çıkma yasağı ilan edilen bölgelere gitmemelerini, orada bulunanlardan ise yasağa uymalarını istedi

Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın bazı bölgelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve terör olayları nedeniyle Türk vatandaşlarının bu bölgelere gitmemesini, oralarda halihazırda bulunanların da sokağa çıkma yasağına uymasını istedi.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenya'nın Lamu, Garissa ve Tana River vilayetlerinin belirli bölgelerinin Kenya İçişleri Bakanlığı tarafından tehlikeli bölge ilan edildiği hatırlatıldı.



Bu bölgelerde 9 Ekim'e kadar 18.30-06.30 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilen açıklamada, uygulamanın vilayetlerin tamamı değil belirli bölgeleri için geçerli olduğu, bölgelerin listesinin Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği internet sayfasındaki duyurularda yer aldığı bildirildi.



Kenya'nın Mandera vilayetinde de sokağa çıkma yasağının halen 19.00-05.00 saatlerinde devam ettiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



"Söz konusu gelişmeler ışığında vatandaşlarımızın bu aşamada zorunlu kalmadıkça Kenya'nın Mandera, Lamu, Garissa ve Tana River vilayetlerine seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen söz konusu bölgelerde bulunan veya bu bölgelere seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın ise sokağa çıkma yasağına uymaları, şahsi güvenlikleri açısından her türlü önlemi almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları ve her koşulda müteyakkız olmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza bu çerçevede bakanlığımız ve Nairobi Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarı ve duyuruları dikkatle takip etmeleri tavsiye edilmektedir."



Açıklamada, Kenya'da bulunan Türk vatandaşlarının gerekli durumlarda Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliği ya da Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk Çağrı Merkezi ile irtibata geçebileceği anımsatıldı.



Seçimler öncesi güvenlik önlemleri arttı



Doğu Afrika ülkesi Kenya'da halk, yeni devlet başkanının yanı sıra milletvekili, senatör, vali ve ilçe temsilcilerini belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek. Devlet başkanlığı yarışı, aralarında mevcut Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile muhalefet partilerinin ortak adayı Raila Odinga'nın da bulunduğu 8 aday arasında geçecek.



Kenya'da seçimler nedeniyle güvenliğin artırıldığı ve yaklaşık 180 bin polisin seçimlerde görev alacağı belirtilmişti. Eş-şebab terör örgütünden gelebilecek olası saldırılara karşı da Kenya-Somali sınırında güvenliğin sıkılaştırıldığı, özellikle son zamanlarda sık sık terör saldırılarının yaşandığı Lamu, Mandera, Garissa gibi bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirilmişti.



Kenya'da 2007'deki genel geçimlerde, farklı etnik kökenlerden adayların sonucu kabul etmemesi üzerine karşıt görüşlü grupların protestolarıyla başlayan olaylarda binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. 2013'teki genel seçimde ise geniş çaplı şiddet olayı yaşanmamıştı.