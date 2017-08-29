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Dışişleri Bakanlığı'ndan referandum çıkışı!

Dışişleri Bakanlığı: Bağımsızlık referandumunun yapılması zaten başlı başına bir hata iken, bugün KVM'nin Kerkük'ün referanduma dahil edilmesi yönünde aldığı karar hatalar zincirine yeni bir halka daha eklemiş, Irak Anayasası'nın bir kez daha ciddi ihlalini teşkil etmiştir.

Dışişleri Bakanlığı'ndan referandum çıkışı!

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Vilayet Meclisinin (KVM)  Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık  referandumuna katılma kararına ilişkin, "Bağımsızlık referandumunun yapılması  zaten başlı başına bir hata iken bugün KVM'nin Kerkük'ün referanduma dahil  edilmesi yönünde aldığı karar,  hatalar zincirine yeni bir halka daha eklemiş,  Irak Anayasasının bir kez daha ciddi ihlalini teşkil etmiştir." uyarısında  bulundu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KVM'nin Kerkük'ün statüsüyle ilgili Irak Anayasasının hilafına aldığı 28 Mart ve 4 Nisan tarihli kararlar ile  IKBY'nin bağımsızlık referandumu düzenlenmesi yönünde aldığı karara ilişkin görüş  ve endişelerin IKBY ve Irak Merkezi Hükümeti nezdinde dile getirildiği,  Türkiye'nin bu husustaki kaygılarının uluslararası kamuoyu ile de paylaşıldığı  hatırlatıldı.
 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 23 Ağustos'ta Irak'a düzenlediği  ziyaret sırasında bahse konu referandumdan vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha  vurguladığı anımsatılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun özellikle referandumun aidiyeti  tartışmalı bölgelere teşmil edilmeye kalkışılmasının taşıyacağı risklere de  işaret ettiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:
 
"Bağımsızlık referandumunun yapılması zaten başlı başına bir hata iken  bugün KVM'nin Kerkük'ün referanduma dahil edilmesi yönünde aldığı karar, hatalar  zincirine yeni bir halka daha eklemiş, Irak Anayasası'nın bir kez daha ciddi  ihlalini teşkil etmiştir. KVM'nin kabul edilmesi mümkün olmayan söz konusu  kararı, Kerkük'ün asli unsurları olan Türkmen ve Arap gruplar tarafından boykot  edilmiştir. Bu vesileyle, Bağdat İdari Mahkemesi'nin 17 Ağustos 2017 tarihinde  KVM'nin ve IKBY'nin statüsü tartışmalı bölgelerle ilgili herhangi bir tasarrufta  bulunma yetkisinin bulunmadığına hükmettiğini hatırlatırız.
 
Bahse konu tehlikeli hareket tarzının ısrarla sürdürülmesi, IKBY'nin  ve Irak'ın çıkarına hizmet etmeyeceği gibi, uluslararası toplum tarafından da  kabul görmeyecek, ayrıca kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde bölgenin barış  ve istikrarına da katkı sağlamayacaktır."

Etiketler; #dışişleri bakanlığı #Kerkük Vilayet Meclisi
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