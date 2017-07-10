Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "IŞİD terör örgütünün işgali altında bulunan Musul'un kurtarılması için Ekim 2016'dan bu yana sürdürülen askeri operasyonun başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığınca, Musul'un terör örgütü IŞİD'ten kurtarılmasına ilişkin, "IŞİD terör örgütünün işgali altında bulunan Musul'un kurtarılması için Ekim 2016'dan bu yana sürdürülen askeri operasyonun başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın en büyük ikinci kenti olan ve Haziran 2014'ten bu yana IŞİD terör örgütünün işgali altındaki Musul'un kurtarılması için Ekim 2016'dan bu yana sürdürülen askeri operasyonun başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, vahşi terör eylemleriyle Türkiye'yi de hedef alan IŞİD'ın Irak'taki mezaliminin en büyük kurbanları arasında yer alan farklı dini, mezhebi ve etnik gruplardan oluşan Musul halkının acılarının paylaşıldığının da altı çizilerek şunlar kaydedildi:



"Türkiye’nin geçmişte olduğu gibi IŞİD sonrası dönemde de Musul halkının yanında olacağını vurguluyoruz. Bundan sonraki süreçte, IŞİD ve diğer radikal örgütlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan olumsuzlukların bertaraf edilmesine ve Musul’un yeniden imarına yönelik faaliyetlere katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.​"