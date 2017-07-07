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Dışişleri'nden Hollanda'ya: 'İbret verici'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle yurtiçinin yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de anma etkinliklerinin yapılması öngörülmektedir. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" dedi. 

Dışişleri'nden Hollanda'ya: 'İbret verici'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle yurtiçinin yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de anma etkinliklerinin yapılması öngörülmektedir. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" dedi. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne ilişkin etkinlik kapsamında, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Hollanda'ya gerçekleştirmesi öngörülen ziyaretine bu ülkenin tepkisiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı.

Hollanda tarafından  yapılan açıklamanın, ülkedeki demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret verici olduğunu belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle yurtiçinin yanı sıra vatandaşlarımızın yoğun olduğu bazı Avrupa ülkelerinde de anma etkinliklerinin yapılması öngörülmektedir. İkili ilişkilerimizden bağımsız olarak söz konusu ülkelerde öngörülen etkinliklerin amacı, hain darbe girişimi karşısında demokrasiye sahip çıkılması ve bu uğurda şehit düşenleri, gazi olanları Avrupa'daki vatandaşlarımızla birlikte anmak ve unutturmamaktadır. Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir"

Etiketler; #dışişleri #Hollanda #ibret verici
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