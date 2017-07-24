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Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak Afgan halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu olaya ilişkin yaptığı  açıklamada şöyle denildi: " Kabil'de bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Söz konusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

 Afganistan Hükümeti'nin terörle mücadelesine desteğimizi ve kardeş Afgan halkıyla dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha yineliyor ve Afganistan'ı istikrarsızlığa sürüklemeyi  hedefleyen bu alçakça saldırıların amacına ulaşamayacağına inanıyoruz." 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Dışişleri Bakanı #kabil
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