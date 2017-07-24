Dışişleri Bakanlığı Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün gerçekleştirilen terör saldırısını kınayarak Afgan halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle denildi: " Kabil'de bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.



Söz konusu terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.



Afganistan Hükümeti'nin terörle mücadelesine desteğimizi ve kardeş Afgan halkıyla dayanışmamızı bu vesileyle bir kez daha yineliyor ve Afganistan'ı istikrarsızlığa sürüklemeyi hedefleyen bu alçakça saldırıların amacına ulaşamayacağına inanıyoruz."

