Dışişlerinden ABD'ye Tepki! Sözcü Aksoy: Kongre üyeleri itibarlarını yitiriyor

Dışişler Sözcüsü Aksoy'dan ABD'yi kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Temsilciler Meclisi ve Senato'da kabul edilen 2020 ABD Bütçe ve içindeki Türkiye karşıtı maddeler hakkında konuştu.

Aksoy, "ABD Kongresi'ndeki olağan bütçe belirleme sürecinin dahi siyasi emellere alet edilmesini kınıyoruz" dedi. Tasarının kabulünü ikili ilişkilerin tahrip edilmeye çalışılması olarak yorumladı.

Bütçe yasasında Türkiye ilgilendiren üç konu yer alıyor: S-400 alımı nedeniyle yaptırım uygulanması ve F-35'lerin teslim edilmemesi. TürkAkım projeleri nedeniyle Türk gemi şirketlerine yaptırım uygulanması ve Rum kesimine uygulanan silah amborgosunun şartlı olarak kaldırılması.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ABD Kongre üyelerinin, Türk düşmanı meslektaşlarının gayretlerine alet olmakla suçladı. Kongre üyelerinin itibarlarını ve güvenirliklerini yitirdiklerini söyledi.



ulusal.com.tr