Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kaynak Yayınları tarafından Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan ve kamuoyunda çeşitli tartışmalara konu olup kısa sürede ikinci baskıyı yapan "Diyanet'in Tarikatlar Raporu" adlı kitaba yönelik ihtiyati tedbir talebinin nkara 15'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.

Kaynak Yayınları tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Başkanlığın 1 Kasım 2019 tarihli dilekçesinde '... eserin bir an önce toplatılması ve yeni basımlarının engellenmesi gerektiği, aksi halde kurum aleyhinde giderilemez ve telafisi mümkün olmayan ciddi zararlar doğacağı' ileri sürülmüş, ayrıca manevi tazminat talebinde bulunulmuştu.

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2019/799 Esas No'lu ve 11 Kasım 2019 tarihli kararında şu hükme vardı:

'Dosyanın ve talebin incelenmesinde; ihtiyati tedbir talebinin dosyanın esasını çözebilecek mahiyette olduğundan ve işin esasını çözecek nitelikte ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceğinden ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.'"

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