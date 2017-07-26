Diyanet İşleri Başkanı Görmez, gazetecilerin "görevden ayrılacağı yönündeki iddiaları" sorması üzerine, ''Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır o da ilimdir'' dedi.
Görevinden ayrılacağı iddia edilen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Görmez, ''Görevi bıraktıktan sonra herhangi bir yerde göreve başlayacak mısınız?'' soruna şu yanıtı verdi:
''Bütün görevler makamlar vazifeler sadece birer emanettir. Bu emanetin vakti yeri zamanı geldiği zaman o teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için gayret içerisinde olacağım.''
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, gazetecilerin "görevden ayrılacağı yönündeki iddiaları" sorması üzerine, ''Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır o da ilimdir'' dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Görmez, gazetecilerin "görevden ayrılacağı yönündeki iddiaları" sorması üzerine, ''Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır o da ilimdir'' dedi.
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