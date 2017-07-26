Diyanet İşleri Başkanı Görmez, gazetecilerin "görevden ayrılacağı yönündeki iddiaları" sorması üzerine, ''Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır o da ilimdir'' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, gazetecilerin "görevden ayrılacağı yönündeki iddiaları" sorması üzerine, ''Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır o da ilimdir'' dedi.



Görevinden ayrılacağı iddia edilen Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Görmez, ''Görevi bıraktıktan sonra herhangi bir yerde göreve başlayacak mısınız?'' soruna şu yanıtı verdi:



''Bütün görevler makamlar vazifeler sadece birer emanettir. Bu emanetin vakti yeri zamanı geldiği zaman o teslim edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir makamdan sonra talip olduğum bir görev vardır o da ilimdir. Hem aziz milletimizin hem de İslam dünyasının ilmi hayatına katkıda bulunmak için gayret içerisinde olacağım.''