Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevden ayrıldı. Görmez'in istifası kabul edildi.
Diyanet İşleri başkanlığına, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek.
Geçtiğimiz hafta ayrılık sinyali veren Görmez, "Bütün görevler, makamlar, vazifeler sadece birer emanettir. O emanet, vakti, yeri ve zamanı geldiğinde teslim edilir'' demişti.
ulusal.com.tr
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevden ayrıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez görevden ayrıldı. Görmez'in istifası kabul edildi.
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