Diyarbakır anneleri 2020'de evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri, yeni yıla evlat hasretiyle girdi. Ailelerin çocuklarını PKK'nın elinden kurtarmak için HDP il binası önünde başlattığı eylem devam ediyor. 4 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuşan Sevdet Demir için yeni yıl hüzün demek.

Acılı anne, büyük zorluklarla yetiştirdiği oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdürmekte kararlı.

Diyarbakır annelerinden Emine Kaya da eylemini aynı kararlılıkla sürdürüyor. Yıllar sürse de oğlunu almadan gitmeyeceğini söylüyor.

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan baba Şevket Bingöl de, eyleme katılan aileler olarak yeni yıla boynu bükük girdiklerini söyledi.

Polis ya da asker olmak isteyen oğlunun hayallerinin yarım kaldığını söyleyen acılı baba, oğluna kavuşmak için sonuna kadar mücadele etmekte kararlı.



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