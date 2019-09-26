Evlatları PKK'nın elinde olan ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki eylemi sürerken, 68 Sivil Toplum Kuruluşu ortak bir bildiri yayımladı. Edirne'den Kars'a kadar 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan eylemlerle annelere destek verildi.

PKK'nın elindeki evlatları için HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerine destek çığ gibi büyüyor. Yurt genelinde 68 Sivil Toplum Kuruluşu tarafından ortak bir bildiri yayımlandı. Edirne'den Kars'a kadar 81 ilde eş zamanlı olarak Diyarbakır annelerine destek eylemi yapıldı. Eylem yapılan biri de Diyarbakır oldu.



Evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine destek veren 81 il arasında Trabzon da vardı.



Diğer iller gibi Denizli de Diyarbakır annelerine destek verdi.



Vatan Partisi Sakarya Öncü Kadın üyeleri de Diyarbakır annelerine destek açıklaması yaptı, imza masası açtı. Öncü Kadın İl Başkanı Melike Toy, tüm Sakaryalıları Adapazarı Çark Caddesi'ndeki imza masasına davet etti.



Acılı annelere yurt genelinde eylemler ve imza masaları ile destek verilirken, Diyarbakır'a ziyaretler de artarak devam ediyor. Diyarbakır HDP binası önündeki kararlı bekleyişlerini sürdüren anneleri bu kez Cumhuriyet Kadınları İstanbul örgütleri ziyaret etti.



ulusal.com.tr