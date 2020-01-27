Diyarbakır annelerinden Elazığ'a destek

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 147 gün geride kaldı. Çocuklarını PKK'nın elinden almak için nöbet tutan aileler, bir yandan da Elazığ'daki depremzedeler için atkı ve bere örmeye başladı.

Aileler, Türk halkına ve Elazığlılara baş sağlığı diledi.

Evlatları için soğuk hava koşullarına aldırmadan direnen anneler, depremzedelerin üşümemesi için de ellerinden geleni yapıyor.

ulusal.com.tr