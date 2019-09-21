Terör örgütü PKK'nın elindeki evlatları için Diyarbakır il binası önünde kararlı eylemini sürdüren ailelere yurdun dört bir yanından destek yağıyor. Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendikalara üye kamu çalışanlarından oluşan "Hepimizin Sendikası"grubu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.
Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan terör gazisi Mehmet Çamkerten de Diyarbakır annelerine destek verdi.
Terör gazisi, Kılıçdaroğlu ve Akşener'e de çağrıda bulundu.
Diyarbakır annelerine bir destek de Son Sümer Kraliçesi lakaplı dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'dan geldi.
Vatan Partisi Bodrum ilçe örgütü de Diyarbakır annelerine destek verdi, basın açıklaması yaptı.
ulusal.com.tr
Evlatları terör örgütü PKK'nın elinde olan ailelerin Diyarbakır il binası önündeki kararlı eylemi sürüyor. Diyarbakır annelerinin eylemine yurt genelinde verilen destek de giderek artıyor. Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendikalarda çalışan öğretmen, doktor ve mühendisler anneleri ziyaret etti. Dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ve Hatay'da yaşayan terör gazisi Mehmet Çamkerten de annelere destek verdi
Terör örgütü PKK'nın elindeki evlatları için Diyarbakır il binası önünde kararlı eylemini sürdüren ailelere yurdun dört bir yanından destek yağıyor. Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendikalara üye kamu çalışanlarından oluşan "Hepimizin Sendikası"grubu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti.