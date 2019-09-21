Evlatları terör örgütü PKK'nın elinde olan ailelerin Diyarbakır il binası önündeki kararlı eylemi sürüyor. Diyarbakır annelerinin eylemine yurt genelinde verilen destek de giderek artıyor. Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendikalarda çalışan öğretmen, doktor ve mühendisler anneleri ziyaret etti. Dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ve Hatay'da yaşayan terör gazisi Mehmet Çamkerten de annelere destek verdi

0 0 0 0