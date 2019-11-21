Diyarbakır annelerine katılım sürüyor
Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 80 günü doldururken, katılımlar da sürüyor. Eyleme son olarak kardeşi Hüseyin Aytekin'i PKK'nın elinden kurtarmak isteyen Mehmet Aytekin katıldı. Anneler, babalar, kardeşler PKK'nın elindeki gençler geri dönünceye kadar eylemi sürdürmekte kararlı.
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eyleminde 80 gün geride kaldı. Buna rağmen 3 Eylül'de başlayan eyleme yeni katılımlar artarak devam ediyor. Son olarak eyleme, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden Mehmet Aytekin dahil oldu. Aytekin, 4 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Hüseyin Aytekin'i geri istiyor.
Sesini duyurabilmek umuduyla eyleme katılan Aytekin, kardeşine seslendi.
Aytekin, HDP'ye de seslendi, "Siyaset dağda yapılmaz, gençler boşu boşuna ölüyor" dedi.
4 yıl önce dağa kaçırılan 14 yaşındaki oğlu için evlat nöbetini sürdüren anne Fatma Bingöl ise tüm annelere seslendi, "Korkmayın" dedi.
4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Ağrı'dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe ise yeni ailelerin katılımından güç alıyor.
ulusal.com.tr
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