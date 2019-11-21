Diyarbakır annelerine katılım sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eyleminde 80 gün geride kaldı. Buna rağmen 3 Eylül'de başlayan eyleme yeni katılımlar artarak devam ediyor. Son olarak eyleme, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinden Mehmet Aytekin dahil oldu. Aytekin, 4 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Hüseyin Aytekin'i geri istiyor.

Sesini duyurabilmek umuduyla eyleme katılan Aytekin, kardeşine seslendi.

Aytekin, HDP'ye de seslendi, "Siyaset dağda yapılmaz, gençler boşu boşuna ölüyor" dedi.

4 yıl önce dağa kaçırılan 14 yaşındaki oğlu için evlat nöbetini sürdüren anne Fatma Bingöl ise tüm annelere seslendi, "Korkmayın" dedi.

4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Ağrı'dan gelerek eyleme katılan baba Salih Gökçe ise yeni ailelerin katılımından güç alıyor.



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