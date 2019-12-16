Diyarbakır annelerini ziyaret eden öğretmenlere ihraç

Diyarbakır Anneleri’ne desteğe giden öğretmenler üyesi oldukları sendikadan atıldı.



Birleşik Kamu-İş'e bağlı sendikalarda örgütlü "Hepimizin Sendikası" grubunun, Diyarbakır Annelerini ziyareti sonrası 7 sendika üyesi hakkında disiplin soruşturması açıldı.



Aileleri ziyaret, siyasi parti ile ilişkilendirilerek Eğitim-İş'e üye 3 öğretmen hakkında sendikanın Merkez Disiplin Kurulu'nca ihraç kararı alındı.



"Hepimizin Sendikası" grubu 21 Eylül'de yaptığı ziyarette "Çocuklarımız ABD'nin kurşununu değil, kalem tutsun" ifadelerini kullanılmıştı.



Annelere ziyareti siyasi bulan Eğitim-İş ve Birleşik Kamu-İş yöneticilerinin CHP ile ilişkileri ortaya çıktı. Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Balık ile 12 yöneticinin yerel seçimlerde CHP'den aday aday oldukları tespit edildi.

Ayrıca, Konfederasyonun, terör örgütü PKK’nın kurucularından Sakine Cansız'ı öven CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu ziyaret ettiği de belirlendi.

Mehmet Balık, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Muhtarlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü görevine getirilmesiyle gündeme gelmişti.



Son olarak Balık' ın başkanlık ettiği heyet, Ekrem İmamoğlu'na "tam destek" mesajlarını iletti.







ulusal.com.tr