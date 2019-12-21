Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde
Diyarbakır annelerinin, PKK'nın kaçırdığı çocuklarına yeniden kavuşmak için HDP il binası önündeki bekleyişleri sürüyor. Evlat nöbetinde 110 günü geride bırakan ailelerin mesajı net: "Ölmek var ama burayı terk etmek yok!"
GÜNDEM 21.12.2019, 16:11 21.12.2019, 16:11
Diyarbakır'daki ailelerin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Oğlundan 5 yıldır haber alamayan Anne Emine Kaya, çocuklarını almadan oturma eylemini sonlandırmayacaklarını söyledi.
Baba Şevket Bingöl ise eylemden sonra HDP il binasına arka taraftan ikinci giriş kapısı yapılmasına tepki gösterdi.
HDP il binasına halen çocukların girip çıktığına şahit olduklarını anlatan Baba Bingöl, aileleri uyardı.
ulusal.com.tr
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