Diyarbakır'da 104 köyde başlatılan operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. PKK'lıların bombalı eylemlerde kullanmak üzere çaldığı bir araç ele geçirildi. Örgütün finans kaynaklarına da ağır darbe indirildi, yaklaşık 3 ton esrar ile yaklaşık 1 milyon 700 bin kök hint keneviri ele geçirildi. Bir mağarada ise teröristlerin eylemlere katıldıktan sonra halkın arasına karışmak için giydiği takım elbiseler bulundu.

Sığınaklar, mağaralar bulunuyor, teröristler etkisiz hale getiriliyor.



Diyarbakır'da 28 Mayıs'ta başlatılan dev operasyon 6 ilçe ile 104 köyde devam ediyor. Operasyona 7 bin 742 güvenlik görevlisi katılıyor.



Kutlu Mahallesi'nde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bombalı araç eylemlerinde kullanabileceği değerlendirilen plakasız bir araç bulundu.



Arama noktalarında 4 kişi gözaltına alındı. 140 ev ve eklentilerinde de arama yapıldı. Aranma kaydı bulunan 1 terörist yakalandı.



Örgüt üyelerinin gizlendiği 1 mağara ve 3 sığınak da tespit edildi. Buralarda 6 ruhsatsız av tüfeği, el yapımı patlayıcı düzeneği, 100 kilogram amonyum nitrat, 10 büyük tüp, 350 metre kablo, 300 pil, 30 batarya, 10 ışıklandırma sistemi, 5 kazma kürek, 5 düdüklü tencere, 10 çaydanlık ile muhtelif yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Kullanılamaz hale getirilen mağara ve sığınaklar da PKK'lı teröristlerin halkın arasına karışmak için kullandıkları takım elbiseler de ele geçirildi.



PKK'lılara, en önemli mali kaynaklarından biri olan uyuşturucuda da ağır darbe indirildi. Yaklaşık 3 ton esrar ve 1 milyon 699 bin 100 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Toplam 3 ton esrar imha edildi. 1 kişi de gözaltına alındı.





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