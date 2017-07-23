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4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Diyarbakır'da 2 odalı sığınak imha edildi

Irak'ın Kuzeyi'ndeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'da ise 2 odalı sığınak imha edildi.

Diyarbakır'da 2 odalı sığınak imha edildi

PKK'nın lider kadroları operasyonlarda etkisiz hale getiriliyor, aramalarda cephaneliklerine el konuluyor. Bölücü terör örgütü ise aldığı darbeler karşısında çözülüyor. Son olarak Irak'ın Kuzeyi'nden 4 PKK'lı daha kaçtı.

Teröristler Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ise örgüte ait 2 odalı, mutfak ve malzemelikten oluşan yaklaşık 20 metrekarelik sığınak bulundu. 

Devam eden aramalarda da teröristlerce 30 Haziran'da yağmalanan bir araç bulundu. El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 1,2 ton amonyum nitrat, 25 el bombası,  23 bin kök Hint keneviri ve 205 kilogram toz esrar da ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde operasyonlar devam ediyor. Bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış bomba yüklü bir araç imha edildi.  

Hakkâri Yüksekova’da da yol aramalarında fark edilen 7 bombalı tuzak güvenlik güçleri tarafından yok edildi.



ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır #şırnak
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