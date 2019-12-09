Diyarbakır'da 98 kg. patlayıcı ele geçti

Diyarbakır'da bir sığınakta plastik patlayıcı ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçeleri kırsalında PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 98 kilogram plastik patlayıcı ile çok sayıda silah ve mühimmat bulundu, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında başlatıldı. Gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesi üzerine güvenlik güçleri 3 ilçede 17 adrese drone destekli operasyon düzenledi.

Çınar ilçesine bağlı Çakırtutmaz Mahallesi'ndeki sığınakta 80 kilogram plastik patlayıcı, 10 uzun namlulu silah, roketatar, 47 katyuşa roketi, iki el bombası ile çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmada da 24,5 kilogram plastik patlayıcı bulundu. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı, firari iki zanlı da aranıyor.



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