Diyarbakır'da ailelerin PKK'ya direnişi sürüyor
Diyarbakır'da ailelerin PKK'ya direnişi sürüyor
Necati Karakaya hayatını kaybetti
Necati Karakaya hayatını kaybetti
Birleşik Kamu-İş'ten skandal karar...
Birleşik Kamu-İş'ten skandal karar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması
banner1119

Diyarbakır'da ailelerin PKK'ya direnişi sürüyor

Diyarbakır'da ailelerin PKK'ya direnişi sürüyor. Evlat Nöbeti, Diyarbakır HDP İl binasında kararlılıkla devam ediyor. 22'inci günde aile sayısı 46'ya çıktı. Şehit yakınları, çocukları dağa kaçırılan anne ve babaları yalnız bırakmadı.

Diyarbakır'da ailelerin PKK'ya direnişi sürüyor

PKK'ya direnen annelerin isyan ateşi büyüyor. HDP Diyarbakır İl Binası önündeki "evlat nöbeti" 22'inci gününde.

Anneler, babalar evlatlarını bölücü terör örgütünden geri almakta kararlı.

Aile sayısınının her geçem gün arttığı eyleme bir destek de şehit yakınlarından geldi.

Gülşen Özcan, Trabzon'dan geldi Diyarbakır'a. O bir şehit annesi. Polis oğlu Kadir Miraç Özcan, Diyarbakır'da şehit olmuş. 

Özcan, PKK'ya bayrak açan annelere sonuna kadar destek olacaklarını söyledi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Diybarkır #pkk #hdp
Önceki Haber
Başakşehir'de plastik madde üretimi yapan iş yerinde yangın
Sonraki Haber
Kemal Derviş lobisi harekete geçti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.