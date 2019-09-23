Diyarbakır'da ailelerin PKK'ya direnişi sürüyor. Evlat Nöbeti, Diyarbakır HDP İl binasında kararlılıkla devam ediyor. 22'inci günde aile sayısı 46'ya çıktı. Şehit yakınları, çocukları dağa kaçırılan anne ve babaları yalnız bırakmadı.

PKK'ya direnen annelerin isyan ateşi büyüyor. HDP Diyarbakır İl Binası önündeki "evlat nöbeti" 22'inci gününde.



Anneler, babalar evlatlarını bölücü terör örgütünden geri almakta kararlı.



Aile sayısınının her geçem gün arttığı eyleme bir destek de şehit yakınlarından geldi.



Gülşen Özcan, Trabzon'dan geldi Diyarbakır'a. O bir şehit annesi. Polis oğlu Kadir Miraç Özcan, Diyarbakır'da şehit olmuş.



Özcan, PKK'ya bayrak açan annelere sonuna kadar destek olacaklarını söyledi.



ulusal.com.tr