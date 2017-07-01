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Diyarbakır'da AKP'li Orhan Mercan terör saldırısında hayatını kaybetti

AKP Lice İlçe Başkan Yardımcısı Mercan evinin önünde uğradığı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İlk bulgulara göre saldırının PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi

Diyarbakır'da AKP'li Orhan Mercan terör saldırısında hayatını kaybetti

Diyarbakır'da, AKP Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde PKK'lı teröristler tarafından yapıldığı değerlendirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Lice ilçesi Mulla Mahallesi'ndeki evinin önünde bulunan Mercan'a ateş açıldı. Silahlı saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

Mercan, olayın ardından kaldırıldığı Lice Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Orhan Mercan'ın cesedi otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Güvenlik güçleri kaçan saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

AKP Lice İlçe Başkanı İsmail Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Demir, ilk bulgulara göre saldırının PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini ifade etti.

Evli ve 4 çocuk babası olan Mercan'ın, partideki görevinden ayrılması için daha önce terör örgütü tarafından tehdit edildiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #lice #AKP #orhan mercan #pkk
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