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Diyarbakır'da bir terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bir terörist yakalandı.

Diyarbakır'da bir terörist yakalandı

Kulp İlçesi kırsalındaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi,  işbirlikçilerinin yakalanması, terör örgütünce kullanılan sığınak ve barınakların  imha edilmesi amacıyla 20 Ağustos'ta başlatılan operasyon dün başarıyla  tamamlandı.
 
Dün Yaylak köyü Simetok mezrası sınırları içerisinde bir terörist sağ  olarak yakalandı. Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, termal piton dürbün, el  telsizi, bin bixi  fişeği, 200 metre kablo, 4 not defteri, radyo, toprağa gömülü  3 bidon içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.


 
Tespit edilen 9 ayrı el yapımı patlayıcı yerinde imha edildi.
 
İki gün süren operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 2  terörist sağ olarak yakalandı. 3 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, termal piton  dürbün, 15 şarjör, 4 el bombası, bin 300 muhtelif fişek, el telsizi, çok sayıda  yaşam, giyim ve tıbbi malzeme ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #terörle mücadele
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