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Diyarbakır'da çatışma: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da çatışma: 1 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hani ilçesinin güneydoğu kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

Operasyonda, Kırım köyü Kel Tepe mevkisinde teröristlerle sağlanan temas sonucu çatışma yaşandı.

Çatışmada bir terörist, M-16 piyade tüfeği, 5 şarjör, 2 el bombası ve el telsizi ile etkisiz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #hani #pkk #çatışma
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