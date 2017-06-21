FETÖ'nün güvenli ev olarak tabir ettiği "gaybubet" evine düzenlenen operasyonda aralarında firari biri hakim, biri savcı olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.

0 0 0 0

Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda firari biri hakim, biri savcı olmak üzere 3 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan, örgütün güvenli ev olarak tabir ettiği "gaybubet" evine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından firari oldukları öğrenilen örgütün il yapılanmasında olan V. B ile Diyarbakır Adliyesi Çocuk Mahkemesinde hakimken ihraç edilen M.O, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet savcısıyken ihraç edilen H.Y, yakalandı.

Evde yapılan aramada şüphelilere ait 3 harici harddisk, dizüstü bilgisayar, 3 flaş bellek, tablet bilgisayar, tuşlu telefon bulundu.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: