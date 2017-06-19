Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Diyarbakır'da polis midibüsü ve sivil araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır-Bingöl karayolunda özel harekat polislerini taşıyan midibüsle yolcu minibüsü çarpışması sonucu 2 kişi öldü, aralarında polislerin de bulunduğu 18'i yaralandı

Diyarbakır'da polis midibüsü ve sivil araç çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır-Bingöl karayolunda özel harekat polislerini taşıyan midibüsle minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, polis ve vatandaşların bulunduğu 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Bingöl karayolunun 33. kilometresinde özel harekat polislerini taşıyan midibüsle bir yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.



Kazada her iki araçta bulunan polis ve vatandaşlardan 20 kişi yaralandı. 

Yaralılar 112 acil servis ekipleri ve helikopter ambulansla kentteki hastanelere sevk edildi.



Yaralılardan 2'si tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisi sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #sivil araç #polis #diyarbakır
banner863
Önceki Haber
İş mahkemeleri tasarısı Meclis'te
Sonraki Haber
Teslim olan 2 teröristtin görüntüleri ortaya çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.