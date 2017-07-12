Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist yakalandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 3 terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince önceki gün terör örgütü PKK'ya yönelik merkez Bağlar ilçesinde bir eve operasyon düzenlendi.



Operasyonda PKK'lı 3 terörist yakalandı. Teröristlerin dağ kadrosundan geldiği ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.



Evde önceki gün yapılan aramada, 2 tabanca, bu silaha ait şarjör, fişek, dizüstü bilgisayar, hafıza kartı, örgütsel doküman ele geçirildi.



Söz konusu evde, havalandırma boşluğuna malzeme atıldığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekiplerince dün yapılan aramada ise 2 keskin nişancı tüfeği ile bu silaha ait 6'sı çelik uçlu 24 fişek, 3 uzun namlulu silah, 5 el bombası, bu silahlara ait şarjör, 38 el yapımı patlayıcı dış kalıbı, bir dışı çivi ile desteklenmiş halde diğeri dışı kırık ve jelatin sarılı 2 bardak ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası bulundu.