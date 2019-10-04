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Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki iki terörist yakalandı

 Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı, operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki iki terörist yakalandı

 Diyarbakır'da saldırı hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı, operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki metruk bir binada sansasyonel saldırı yapmak amacıyla bomba hazırlandığı tespit edildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığındaki 2 örgüt mensubu yakalandı.

Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.

Etiketler; #diyarbakır
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