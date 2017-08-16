Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı saldırıların yıl dönümünü bahane ederek saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 30 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 30 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.
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