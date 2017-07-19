Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.Kaynak: AA
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.
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