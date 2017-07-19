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Diyarbakır'da terör operasyonu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terör operasyonu
Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #terör #operasyon #terör operasyonu #zanlı #gözaltı
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