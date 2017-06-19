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Diyarbakır'da terör operasyonu: Şehit ve yaralı var

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralanan 2 askerden biri şehit oldu

Diyarbakır'da terör operasyonu: Şehit ve yaralı var

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonda yaralanan 2 askerden biri şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, 6 ilçede bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerle uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya çıkarılması, bölgedeki iş birlikçiler ve aranan zanlıların yakalanması amacıyla 28 Mayıs'ta başlatılan "Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu" devam ediyor.

Bu kapsamda, Lice kırsalında süren operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 2 asker ağır yaralandı.

Helikopterle kaldırıldıkları Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #terör #lice
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