Diyarbakır'da terör örgütüne uyuşturucu darbesi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın uyuşturucu kaynağına operasyon yapıldı. 5 ton esrar ile yaklaşık 1 milyon kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM 11.10.2019, 14:35 11.10.2019, 14:38
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi vuruldu.
Lice'de yapılan operasyonda 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Yapılan aramada, evlerinde ve araçlarında uyuşturucu bulunduran 10 şüpheli gözaltına alındı.
Yine toprağa gömülü kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 2 şarjör, 17 fişek ve terörist kıyafeti bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği" vurgulandı.
ulusal.com.tr
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