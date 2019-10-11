Diyarbakır'da terör örgütüne uyuşturucu darbesi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya "uyuşturucu" darbesi vuruldu.



Lice'de yapılan operasyonda 5 ton 312 kilogram esrar ile 1 milyon 337 bin 533 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Yapılan aramada, evlerinde ve araçlarında uyuşturucu bulunduran 10 şüpheli gözaltına alındı.



Yine toprağa gömülü kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, 2 şarjör, 17 fişek ve terörist kıyafeti bulundu.



Valilikten yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan azim ve kararlılıkla devam edildiği" vurgulandı.

ulusal.com.tr