Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgenin emniyetini sağlayan güvenlik korucularına teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Çıkan çatışmada 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Diyarbakır Selahattin Eyyubi Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce, petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgenin emniyetini sağlayan görevlilere yönelik saldırıda biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.
Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 3 güvenlik korucusu yaralandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.