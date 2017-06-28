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Diyarbakır'da TOMA'ya saldırı

El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda TOMA'da küçük çaplı hasar oluşurken, yoldan geçen bir vatandaş hafif yaralandı

Diyarbakır'da TOMA'ya saldırı

 Diyarbakır'da, PKK'lı teröristlerce toplumsal müdahale aracına (TOMA) el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde duran TOMA'ya, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı atıldı.

Patlamada TOMA'nın arka kısmında küçük çaplı hasar oluştu.

Patlama anından yoldan geçen ve hafif yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #el yapımı patlayıcı #terör saldırısı #toma
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