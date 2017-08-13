Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcıkontrollü şekilde imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Silvan karayolunun 50. kilometresinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, menfez içine uzanan kablo bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemede PKK'lı teröristlerce menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirildiğinin belirlenmesi üzerine karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı kontrollü şekilde infilak ettirdi.
Hasar oluşan yol, daha sonra ulaşıma açıldı.
Diyarbakır-Silvan karayoluna PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.
Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcıkontrollü şekilde imha edildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.