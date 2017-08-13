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Diyarbakır'da yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Diyarbakır-Silvan karayoluna PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Diyarbakır'da yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcıkontrollü şekilde imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Silvan karayolunun 50. kilometresinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, menfez içine uzanan kablo bulunduğunu tespit etti. Yapılan incelemede PKK'lı teröristlerce menfeze el yapımı patlayıcı yerleştirildiğinin belirlenmesi üzerine karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, patlayıcıyı kontrollü şekilde infilak ettirdi.

Hasar oluşan yol, daha sonra ulaşıma açıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır
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