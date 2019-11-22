Diyarbakır'daki ailelerden Türkiye'ye çağrı
Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin eylemi devam ediyor. Anneler basın açıklaması düzenleyerek, her kesimden destek istedi.
GÜNDEM 22.11.2019, 21:09
HDP il binası önünde ellerinde kaçırılan çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileler ortak basın açıklaması yaptı.
Aileler adına açıklama yapan anne Ayşegül Biçer, oturma eylemini sadece kendi çocukları için yapmadıklarına söyledi. Aileler, eylemin daha çok ses getirebilmesi için herkesten destek istedi.
Diyarbakır'da 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın iyi bir haber bekliyor. Baba Aydın, eyleme katılan tüm ailelerin tek amacının çocuklarına kavuşmak olduğunu vurguladı.
ulusal.com.tr
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