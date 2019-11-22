Diyarbakır'daki ailelerden Türkiye'ye çağrı

HDP il binası önünde ellerinde kaçırılan çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileler ortak basın açıklaması yaptı.

Aileler adına açıklama yapan anne Ayşegül Biçer, oturma eylemini sadece kendi çocukları için yapmadıklarına söyledi. Aileler, eylemin daha çok ses getirebilmesi için herkesten destek istedi.

Diyarbakır'da 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın iyi bir haber bekliyor. Baba Aydın, eyleme katılan tüm ailelerin tek amacının çocuklarına kavuşmak olduğunu vurguladı.



ulusal.com.tr