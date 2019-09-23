Yurdun dört bir yanından Diyarbakır'daki ailelere destek mesajları gelmeye devam ediyor. Ailelerin seslerini yurt geneline yaymak amacıyla imza kampanyası başlatan Vatan Partisi Öncü Kadın üyeleri de çalışmalarını sürdürüyor. Öncü Kadın üyeleri, İstanbul Pendik ve Tekirdağ Çorlu'da imza masaları açtı.

Evlatlarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak için Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan ailelere bir destek de Tekirdağ Çorlu'dan geldi. Vatan Partisi üyeleri ailelere destek için Çorlu da alanlara çıktı. İmza masası açtı.



Vatan Partisi Çorlu İlçe Başkanı Songül Çelik, "Diyarbakırlı analar vicdanları ayağa kaldırmıştır" diyerek herkesi ailelerin yanında olmaya çağırdı.



İmza kampanyasına destek veren Çorlu'lu vatandaşlar da HDP'nin emperyalizme hizmet ettiğini belirterek kapatılması çağrısında bulundular.



Evlat nöbeti tutan anneler için İstanbul Pendik'te de imza masası açıldı. Vatan Partisi Öncü Kadın Pendik İlçe Başkanı Mualla Küçük, tüm vatandaşları Diyarbakırlı annelere destek olmaya çağırdı.



HDP'nin kapatılması gerektiğini söyleyen Mualla Küçük, yargıyı göreve çağırdı.



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